06 березня 2026, 16:40

У Миколаєві чоловік вбив брата, бо той гучно розмовляв по телефону

06 березня 2026, 16:40
У Миколаєві винесли вирок 38-річному чоловіку. Він вбив власного брата 

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

Це сталось в жовтні 2025 року в Миколаєві. Чоловік зі своїм братом жив у одному будинку. Брат пив алкоголь та гучно розмовляв по телефону. Чоловік спочатку зробив йому кілька зауважень, а потім брат прийшов до нього з ножем і почалась сварка.

Обвинувачений вихопив у брата ніж та вдарив його в груди. Поранений пішов до своєї кімнати, а через деякий час перестав подавати ознаки життя. Ніж обвинувачений викинув з балкона.

Під час суду чоловік визнав провину. За його словами, він діяв спонтанно та не планував убивати брата. Суд призначив йому покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом. На місці події знайшли передсмертну записку. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та самогубство.

