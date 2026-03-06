17:15  06 березня
На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
16:58  06 березня
Прикордонники показали, як знищують логістику ворога на Харківщині
16:36  06 березня
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
06 березня 2026, 16:36

У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок

06 березня 2026, 16:36
фото: INSIDER UA
Російський дрон влучив у дах багатоповерхівки

Як передає RegioNews, про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.

Відомо, що у жителів будинку пошкоджені балкони на верхніх поверхах. Йдеться про російський ударний безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу "камікадзе".

Інформації про постраждалих поки що не надходило.

Нагадаємо, 4 березня росіяни атакували цивільний автомобіль у Сумській області. Внаслідок атаки поранення отримали троє людей: чоловіки 60 та 23 років і 57-річна жінка.

Суми Сумська область Будинок фото атака безпілотники
03 березня 2026
