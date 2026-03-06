У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
Російський дрон влучив у дах багатоповерхівки
Як передає RegioNews, про це повідомляють кореспонденти Суспільного з місця події.
Відомо, що у жителів будинку пошкоджені балкони на верхніх поверхах. Йдеться про російський ударний безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу "камікадзе".
Інформації про постраждалих поки що не надходило.
Нагадаємо, 4 березня росіяни атакували цивільний автомобіль у Сумській області. Внаслідок атаки поранення отримали троє людей: чоловіки 60 та 23 років і 57-річна жінка.
