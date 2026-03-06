17:15  06 березня
На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
16:58  06 березня
Прикордонники показали, як знищують логістику ворога на Харківщині
16:36  06 березня
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
06 березня 2026, 14:57

У Донецьку підірвали авто колишнього керівника виправної колонії

06 березня 2026, 14:57
Фото: соцмережі
У тимчасово окупованому Донецьку вночі підірвали автомобіль колишнього керівника виправної колонії №11 Цуркова

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко з посиланням на спільноту Спротив Маріуполя, передає RegioNews.

Зазначається, що підрив стався в Київському районі міста.

"Сьогодні вночі було підірвано автомобіль, потенційно разом із Цурковим, у Київському районі Донецька. Нагадаю – це колишній керівник 11 виправної колонії", – написав Андрющенко.

За його словами, підрив був заздалегідь спланований і спрацював за задумом. Наразі інформація уточнюється.

Нагадаємо, на початку лютого в Москві стався замах на першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генштабу ЗС Росії генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Його госпіталізували з кількома кульовими пораненнями.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
07 серпня 2025
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
