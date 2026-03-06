У Донецьку підірвали авто колишнього керівника виправної колонії

Фото: соцмережі

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко з посиланням на спільноту Спротив Маріуполя, передає RegioNews.

Зазначається, що підрив стався в Київському районі міста.

"Сьогодні вночі було підірвано автомобіль, потенційно разом із Цурковим, у Київському районі Донецька. Нагадаю – це колишній керівник 11 виправної колонії", – написав Андрющенко.

За його словами, підрив був заздалегідь спланований і спрацював за задумом. Наразі інформація уточнюється.

Нагадаємо, на початку лютого в Москві стався замах на першого заступника начальника Головного розвідувального управління Генштабу ЗС Росії генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Його госпіталізували з кількома кульовими пораненнями.