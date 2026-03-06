Потенційні нові гравці на електоральному полі

На тлі чуток про можливість виборів (яких, на мою думку, в найближчі півроку точно не буде) почали з’являтися дані опитувань з електоральними рейтингами потенційних кандидатів на посаду президента України і можливих учасників парламентських виборів

Ілюстративне фото: chesno.org

Є дані невідомих мені структур, достовірність яких я не можу оцінити, тому не буду їм робити зайвої реклами. Але на що зверну увагу. Серед потенційних учасників виборів поруч з відомими і потенційно можливими гравцями починають згадувати мера Харкова Ігора Терехова (йому дають аж 5% на президентських виборах), а серед учасників парламентських виборів – партію І.Терехова і В.Кіма (їх рейтинг оцінюють в 5,5%). Знов таки не можу оцінити достовірність цих даних. Однак зазначу, що в грудні 2025 року в своєму опитуванні цю партію поставив у свій рейтинговий список центр SOCIS. За їх даними на той момент за партію Терехова-Кіма готові були голосувати 2,8% (від загальної кількості респондентів), а серед тих, хто визначився і буде голосувати – 4%. І ця партія обходила ОПЗЖ за рейтингами. Але це було в грудні. В січні і лютому 2026 року Україна пережила дуже складну енергетичну ситуацію. І в контексті цих подій в позитивному сенсі неодноразово згадували мера Харкова. Також додам, що в експертних колах все частіше говорять про партію Терехова-Кіма як одного з потенційних фаворитів майбутніх парламентських виборів. Її часто називають "партію мерів", що не зовсім коректно і по формі і по суті. В.Кім не є мером, він є головою Миколаївської обласної державної адміністрації. За цю партію, скоріше за все, будуть голосувати виборці, які не підтримують ні Зеленського, ні Залужного, ні будь яку "партію військових", які чекають зосередження на розв’язанні поточних соціально-економічних проблем, а не на ідеологічних і особистісних конфліктах. Саме в цьому її електоральна суть. І схоже, що за рейтингами, ця потенційна партія дійсно стає одним з фаворитів майбутніх парламентських виборів.

Рейтинги партії Терехова-Кіма напевно зросли на тлі зимових подій. У мене є дані закритого опитування відомого і авторитетного соціологічного центра, який не публікує електоральні рейтинги, тому що вважає неетичним робити це під час повномасштабного російського вторгнення, але все ж таки досліджує цю тему. Тому з етичних міркувань я не буду їх цитувати, але рейтинги згадаю. За даними їх опитування в середині лютого за партійними списками лідирує партія Зеленського-Буданова- Федорова – за них готові голосувати 17% від усіх респондентів і 24% від тих, хто визначився. На другому місці партія Залужного, їх рейтинги – 14% (19%) відповідно. Партія "Європейська солідарність" на третьому місті – 8% (12%). На четвертому місці умовна партія "Азов" – 8% (11%). На п’ятому місці – партія мера Харкова Терехова – 6% (8%).

Так що в партійних перегонах з’являється ще один перспективний гравець.