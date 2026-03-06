Хотів "викрити агентів РФ": у Сумах чоловік підпалив банк та аптеку

08:44  06 березня
У Сумах правоохоронці оперативно затримали молодого чоловіка, який підпалив приміщення банку та аптеки. Йому вже повідомили про підозру

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Свої дії зловмисник пояснив тим, що нібито намагався допомогти викрити "російських агентів".

Під час патрулювання співробітники Управління поліції охорони помітили полум'я біля вхідних дверей одного з банківських відділень у місті. Правоохоронці самостійно загасили пожежу.

Під час огляду місця події вони виявили пластикову ємність із залишками легкозаймистої речовини, що свідчило про можливий підпал. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу.

Невдовзі до поліції надійшло ще одне повідомлення про підпал – цього разу приміщення аптеки.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного і затримали його по гарячих слідах. Ним виявився 22-річний житель Сумського району.

За словами затриманого, в інтернеті він познайомився з дівчиною. Згодом через один із месенджерів із ним зв’язалася невідома особа, яка представилася співробітником служби безпеки та повідомила, що його нова знайома нібито є агенткою РФ. Під приводом допомоги у викритті її спільників чоловіку запропонували підпалити відділення банку та аптеку. Виконуючи отримані вказівки, він і здійснив підпали.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – "Умисне знищення або пошкодження майна". Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Буковині затримали двох юнаків 16 і 17 років, яких підозрюють у підпалі вантажівки у Чернівцях. Правоохоронці вилучили низку речових доказів, що підтверджують їхню причетність до підпалу. Наразі встановлюються мотиви та обставини вчинення кримінального правопорушення.

