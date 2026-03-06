Фото: поліція

У Вінниці поліція затримала водія позашляховика, який у стані сп’яніння скоїв смертельну ДТП під час комендантської години

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вночі 6 березня на вулиці 600-річчя патрульні намагалися зупинити автомобіль Toyota Land Cruiser, проте водій проігнорував вимогу та почав тікати. Під час погоні на вулиці Магістратській він врізався у підмітально-прибиральну машину.

Від отриманих травм 55-річний водій спецтехніки загинув на місці.

Разом із порушником у салоні Toyota перебував 25-річний пасажир.

Перевірка показала, що 25-річний водій позашляховика був п’яним. Його затримали.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ. Водієві авто загрожує до 10 років позбавлення волі.

