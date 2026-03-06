Уряд анонсував заходи для зниження цін на пальне: що очікує водіїв

Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Уряд України впроваджує низку заходів для стабілізації ринку пального у відповідь на ситуацію, спричинену військовими діями на Близькому Сході

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

Вона зазначила, що державна компанія "Укрнафта" реалізовуватиме пальне з мінімальною торговельною націнкою, формуючи орієнтир справедливої ціни на ринку в нинішніх умовах.

"Паралельно працюємо з іншими операторами паливного ринку та розраховуємо на їх відповідальну і зважену цінову політику", – підкреслила Свириденко.

Прем'єр також доручила Антимонопольному комітету України та Держпродспоживслужбі посилити контроль за цінами, щоб не допустити необґрунтованих націнок і ринкових маніпуляцій.

Окремо Свириденко наголосила на пріоритетності забезпечення ключових сфер: сектору оборони, аграріїв та громадського транспорту. Перший віце-прем’єр – міністр енергетики разом з Міноборони, Мінрозвитку, Мінекономіки та Нафтогазом мають забезпечити достатні ресурси та стабільність цін у цих сферах.

Крім того, уряд працює з міжнародними партнерами над збільшенням обсягів імпорту пального для українського ринку.

Як відомо, на українському роздрібному ринку фіксують подорожчання бензинів та дизельного пального через загострення геополітичної ситуації на Близькому Сході.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет звернувся до мереж автозаправок в Україні і закликав протягом трьох днів надати інформацію про причини підняття цін на нафтопродукти і скраплений газ.

