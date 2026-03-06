17:15  06 березня
На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
16:58  06 березня
Прикордонники показали, як знищують логістику ворога на Харківщині
16:36  06 березня
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
UA | RU
UA | RU
06 березня 2026, 15:45

Хотів грошову допомогу, а отримав кредит: у Запоріжжі чоловік став жертвою аферистів

06 березня 2026, 15:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Житель Запоріжжя став жертвою аферистів. Це сталось через фішингове посилання

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Житель Запоріжжя отримав посилання в соціальній мережі. Там пропонували нібито оформлення грошової допомоги від ООН у розмірі 4 тисяч гривень. Чоловік перейшов за посиланням та ввів там номер банківської картки, CVV-код та код із банківського застосунку задля отримання виплат.

В результаті через кілька днів з його картки повністю списали всі гроші. Також аферисти оформили на нього кредит на 23 тисячі гривень. Загалом чоловік втратив 39 тисяч гривень.

Нагадаємо, в Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки. Одного зловмисника затримали, його спільників встановлюють.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
аферист поліція Запорізька область
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
У Києві водій автобуса привіз із собою каміння і почав латати ями на дорозі
06 березня 2026, 18:13
Правоохоронці Угорщини опублікували відео затримання українських інкасаторів та фото захопленого вантажу
06 березня 2026, 17:50
Послами в "жирні" країни призначають коханок без найменшого досвіду й освіти
06 березня 2026, 17:39
На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
06 березня 2026, 17:15
Зеленський відвідав Донеччину
06 березня 2026, 17:06
Прикордонники показали, як знищують логістику ворога на Харківщині
06 березня 2026, 16:58
На Дніпропетровщині жінка подала до суду на магазин через одну нитку на костюмі: на чий бік став суд
06 березня 2026, 16:55
У Миколаєві чоловік вбив брата, бо той гучно розмовляв по телефону
06 березня 2026, 16:40
У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
06 березня 2026, 16:36
Ще 7 прикордонників повернулись додому з російського полону
06 березня 2026, 16:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Сергій Фурса
Володимир Фесенко
Всі блоги »