Хотів грошову допомогу, а отримав кредит: у Запоріжжі чоловік став жертвою аферистів
Житель Запоріжжя став жертвою аферистів. Це сталось через фішингове посилання
Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.
Житель Запоріжжя отримав посилання в соціальній мережі. Там пропонували нібито оформлення грошової допомоги від ООН у розмірі 4 тисяч гривень. Чоловік перейшов за посиланням та ввів там номер банківської картки, CVV-код та код із банківського застосунку задля отримання виплат.
В результаті через кілька днів з його картки повністю списали всі гроші. Також аферисти оформили на нього кредит на 23 тисячі гривень. Загалом чоловік втратив 39 тисяч гривень.
Нагадаємо, в Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки. Одного зловмисника затримали, його спільників встановлюють.
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
У Києві водій автобуса привіз із собою каміння і почав латати ями на дорозі
06 березня 2026, 18:13Правоохоронці Угорщини опублікували відео затримання українських інкасаторів та фото захопленого вантажу
06 березня 2026, 17:50Послами в "жирні" країни призначають коханок без найменшого досвіду й освіти
06 березня 2026, 17:39На вихідних в Україні потепліє до +13 градусів
06 березня 2026, 17:15Зеленський відвідав Донеччину
06 березня 2026, 17:06Прикордонники показали, як знищують логістику ворога на Харківщині
06 березня 2026, 16:58На Дніпропетровщині жінка подала до суду на магазин через одну нитку на костюмі: на чий бік став суд
06 березня 2026, 16:55У Миколаєві чоловік вбив брата, бо той гучно розмовляв по телефону
06 березня 2026, 16:40У Сумах російський безпілотник атакував житловий будинок
06 березня 2026, 16:36Ще 7 прикордонників повернулись додому з російського полону
06 березня 2026, 16:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні