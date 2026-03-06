Хотів грошову допомогу, а отримав кредит: у Запоріжжі чоловік став жертвою аферистів

Фото: Нацполіція

Житель Запоріжжя став жертвою аферистів. Це сталось через фішингове посилання

Про це повідомляє "Справжнє", передає RegioNews.

Житель Запоріжжя отримав посилання в соціальній мережі. Там пропонували нібито оформлення грошової допомоги від ООН у розмірі 4 тисяч гривень. Чоловік перейшов за посиланням та ввів там номер банківської картки, CVV-код та код із банківського застосунку задля отримання виплат.

В результаті через кілька днів з його картки повністю списали всі гроші. Також аферисти оформили на нього кредит на 23 тисячі гривень. Загалом чоловік втратив 39 тисяч гривень.

