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19 серпня 2020, 20:47 6

"Слуга Народу" визначилася з кандидатом на пост мера Житомира

19 серпня 2020, 20:47 6
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Ним став 41-річний ректор "Житомирської політехніки" Віктор Євдокимов
Ним став 41-річний ректор "Житомирської політехніки" Віктор Євдокимов
Фото: Facebook
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Віктор Євдокимов представлятиме пропрезидентську партію на виборах мера Житомира восени.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Житомирський осередок "Слуги народу".

"Слуга Народу" визначилася з кандидатом на пост мера Житомира — Віктор Євдокимов", - йдеться у повідомленні.

"Слуга Народу" визначилася з кандидатом на пост мера Житомира — Віктор Євдокимов. У 2003 році Віктор закінчив...

Опубліковано Слуга Народу Житомир Середа, 19 серпня 2020 р.

Довідка: У 2003 році Віктор Євдокимов закінчив Житомирський інженерно-технологічний інститут за спеціальністю "Облік і аудит".

В 2011 році здобув науковий ступінь доктора економічних наук зі спеціальності "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)".

Є асоційованим членом Інституту фінансових бухгалтерів Великої Британії (IFA). Впродовж 2016-2017 років проходив навчання та отримав сертифікати Інституту фінансових бухгалтерів Великої Британії (IFA) з курсу "Стратегічний менеджмент", "Внутрішній аудит", "Міжнародні стандарти фінансової звітності", "Фінансовий менеджмент", "Професійна етика".

За вагомий особистий внесок у забезпеченні реалізації державної політики у сфері професійного навчання державних службовців нагороджений Грамотою Національного агентства з питань державної служби України (2018 р.). Указом Президента України Віктору Євдокимову присвоєне почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України"

Нагадаємо, сьогодні ж Володимир Зеленський представив кандидата в мери Запоріжжя.

Житомир вибори мер Кандидат партія Слуга народа
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