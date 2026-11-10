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10 листопада 2026, 13:13

Отруєння на замовлення РФ: 23 загиблих військових, наймолодшій виконавиці було 14 років

10 листопада 2026, 13:13
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Фото: Національна поліція
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Правоохоронці розслідують 21 кримінальне провадження за фактами отруєння 23 українських військовослужбовців на замовлення російських спецслужб

Про це йдеться у відповіді Головного слідчого управління Нацполіції на запит "Слідства.Інфо", передає RegioNews.

За даними правоохоронців, у 13 випадках для отруєння військових використовували метадон. Російські спецслужби вербували виконавців через месенджери, зокрема Telegram, сайти знайомств та інші соціальні мережі.

Серед причетних до злочинів встановили сімох неповнолітніх дівчат. Загалом поліція розслідує 21 кримінальне провадження за фактами отруєння українських військових.

У чотирьох провадженнях прокурори вже затвердили обвинувальні акти та передали справи до суду. Наразі триває їх розгляд. Ще одне провадження передали за підслідністю іншому правоохоронному органу. В інших справах продовжуються досудові розслідування, слідчі дії та судові експертизи.

Як російські куратори залучали неповнолітніх

Полковник Національної поліції Андрій Бондаренко розповів про схему вербування дітей на прикладі 14-річної дівчини з Рівного.

За його словами, російський куратор попросив школярку зробити макіяж і надіслати кілька селфі, щоб вона виглядала старшою за свій вік. Надалі фотографії використовували для листування з українським військовослужбовцем від імені дівчини.

Після цього неповнолітня зустрілася з військовим. Під час зустрічі вона перебувала на відеозв'язку з куратором. Коли чоловікові стало зле, дівчина не викликала швидку допомогу, а, за словами поліцейського, намагалася його задушити.

Бондаренко наголосив, що до організації таких злочинів причетна група людей. Правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми, зокрема тих, хто займався вербуванням, пошуком виконавців, жертв і доставленням метадону.

Правоохоронці попереджають, що пропозиції романтичних зустрічей із квітами та шампанським можуть бути частиною пастки, організованої російськими кураторами.

Як відомо, влітку в СБУ заявили про активізацію спроб російських спецслужб ліквідувати українських військових через "медові пастки". За даними відомства, з початку 2026 року вдалося запобігти понад 50 таким спробам.

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