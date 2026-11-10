Фото: Львівська митниця

У пункті пропуску "Краківець – Корчова" на Львівщині митники виявили 24 незадекларовані термінали Starlink Mini, приховані в рейсовому автобусі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську митницю.

Автобус сполученням "Карлові Вари – Київ" прибув в Україну з Польщі. Його 47-річний водій, житель Львівської області, вказав у митній декларації, що не перевозить товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню.

Однак під час сканування автобуса митники виявили аномалії. Під час подальшої перевірки вони демонтували фанеру з оббивкою у конструкції спального місця водія.

У схованці знайшли 24 супутникові термінали Starlink Mini. Орієнтовна вартість техніки становить 500 тисяч гривень.

За фактом порушення митних правил склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Нагадаємо, на кордоні на Львівщині митники вилучили партію колекційних монет: китайські дракони та срібло пам’яті Папи Римського.