Росіяни атакували Запоріжжя: поранена жінка
У вівторок, 10 листопада, російські війська завдали удару по Запоріжжю
Про це повідомив т.в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.
Внаслідок атаки поранення дістала 57-річна жінка. Її госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
Інших подробиць щодо наслідків атаки наразі немає.
Нагадаємо, в ніч на 10 листопада російські війська атакували цивільне підприємство у Вінницькій області. Загинули двоє людей. У Ладижинській громаді оголосили триденну жалобу.
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