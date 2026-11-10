Фото: ДПСУ

На Вінниччині прикордонники затримали п'ятьох чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон із Молдовою через Дністер

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Порушниками виявилися жителі Черкаської, Київської, Одеської та Львівської областей віком від 25 до 52 років.

Чоловіки заздалегідь спланували маршрут. Місцем зустрічі обрали місто Бар Вінницької області, де придбали два гумові човни для переправи через Дністер.

Дорогою до кордону вони намагалися оминати блокпости, щоб уникнути зустрічі з правоохоронцями. Однак прикордонники виявили та затримали групу ще до перетину державного кордону.

Усіх п'ятьох чоловіків притягнули до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники викрили чоловіка, який намагався виїхати з України за підробленим свідоцтвом про народження третьої дитини. Він зізнався, що купив документ через Telegram.