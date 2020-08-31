Давид Арахамія розповів, у скільки обходиться кандидатам передвиборна кампанія
Витрати кандидата у сільраду "стартують" від $10 тисяч, у міськраду - від $50 тисяч
Витрати кандидата у сільраду "стартують" від $10 тисяч, у міськраду - від $50 тисяч
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, скільки коштує передвиборча кампанія для претендента на місце депутата в міській або сільській раді.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24",передає RegioNews.
Якщо у вас є виборча кампанія, централізована реклама на телебаченні, борди і так далі, то кандидат до міськради міста з населенням 500-800 тисяч осіб повинен на себе витратити в районі 50 тисяч доларів. Кандидат у сільраду, ОТГ – десь 10-12 тисяч доларів", – повідомив Арахамія.
Він уточнив, що йдеться про витрати на агітпродукцію, волонтерів і бензин.
Нагадаємо, за підрахунками експертів у липні Порошенко і Тищенко купили найбільше Facebook-реклами.
Балотуватись запропонував Зеленський: гуморист Філімонов про похід в мери ОдесиВсі новини »
31 серпня 2020, 15:43Партія "Команда Симчишина" вирішила йти на місцеві вибори
31 серпня 2020, 15:04Тарас Кльофа став кандидатом на посаду голови Львівської ОТГ від "Слуги народу"
31 серпня 2020, 14:41
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Допоможемо впізнати тигра: як на Полтавщині формують електоральні вподобання
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Херсонщині