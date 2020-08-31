Давид Арахамія розповів, у скільки обходиться кандидатам передвиборна кампанія

Витрати кандидата у сільраду "стартують" від $10 тисяч, у міськраду - від $50 тисяч

Витрати кандидата у сільраду "стартують" від $10 тисяч, у міськраду - від $50 тисяч

Фото з відкритих джерел

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, скільки коштує передвиборча кампанія для претендента на місце депутата в міській або сільській раді.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24",передає RegioNews. Якщо у вас є виборча кампанія, централізована реклама на телебаченні, борди і так далі, то кандидат до міськради міста з населенням 500-800 тисяч осіб повинен на себе витратити в районі 50 тисяч доларів. Кандидат у сільраду, ОТГ – десь 10-12 тисяч доларів", – повідомив Арахамія. Він уточнив, що йдеться про витрати на агітпродукцію, волонтерів і бензин. Нагадаємо, за підрахунками експертів у липні Порошенко і Тищенко купили найбільше Facebook-реклами.

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