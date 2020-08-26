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26 серпня 2020, 14:11 15

"Слуга народу" представила кандидатів на посади міських голів Дніпропетровщини

26 серпня 2020, 14:11 15
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Стали відомі кандидати у мери Дніпра та Кривого Рогу
Стали відомі кандидати у мери Дніпра та Кривого Рогу
Фото: з відкритих джерел
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У Дніпрі, під час робочої поїздки президента України Володимира Зеленського, були представлені кандидати на посади міських голів Дніпра та Кривого Рогу від партії "Слуга народу".

Про це передає RegioNews.

Так, кандидатом на посаду міського голови Дніпра став головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Риженко також представив свою команду, до якої увійшли заступник головлікаря лікарні ім. Мечникова Юрій Скребець, хірург лікарні Сергій Тимчук та інші.

Відомо, що Сергій Риженко народився в 1963 році в Корсуні-Шевченківському районі Черкаської області.

З вересня 2011 року - головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні. Депутат Дніпропетровської облради від БПП.

Також на зустрічі був представлений кандидат від "Слуги народу" в мери Кривого рогу Дмитро Шевчик.

Дмитро Володимирович Шевчик народився в 1977 році в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Займає посаду гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату.

Раніше повідомлялось, що миколаївські "Слуги народу" представили команду, яка піде на місцеві вибори.



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вибори політика Слуга народа партія президент Дніпропетровська область
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