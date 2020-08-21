Миколаївські "Слуги народу" представили команду, яка піде на місцеві вибори
«Слуга народу» в Миколаєві представила свою команду в Миколаївській області, яка піде на вибори до міської та обласної рад. У презентації взяв участь президент Володимир Зеленський.
Про це пише RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.
Крім Тетяни Домбровської в список увійшли також:
кандидат економічних наук, голова громадської організації "Всеукраїнська асоціація фінансових компаній" Анна Замазеєва;
голова Миколаївського обласного штабу Віталій Кім;
громадський діяч Микола Капацина;
активіст, громадський діяч, кандидат у депутати Миколаївської міськради Олександр Розумний;
лікар, в. о. голови обласного госпіталю Ветеранів війни Олена Кузьміна;
громадський діяч,представник Баштанської ОТО Віталій Гомерский;
депутат Миколаївської обласної ради Іван Кухта;
керівник первомайського правового бюро правової допомоги Віталій Порхун;
завідуючий відділенням Миколаївської обласної лікарні, голова передвиборчого штабу Ірина Шебильянова.
Прямий ефірОпубліковано Слуга Народу. Миколаївщина Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.
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