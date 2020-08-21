Миколаївські "Слуги народу" представили команду, яка піде на місцеві вибори

Кандидатом на посаду мера Миколаєва прогнозовано стала Тетяна Домбровська

Кандидатом на посаду мера Миколаєва прогнозовано стала Тетяна Домбровська

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«Слуга народу» в Миколаєві представила свою команду в Миколаївській області, яка піде на вибори до міської та обласної рад. У презентації взяв участь президент Володимир Зеленський.