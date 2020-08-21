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Миколаївські "Слуги народу" представили команду, яка піде на місцеві вибори
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21 серпня 2020, 16:47 1

Миколаївські "Слуги народу" представили команду, яка піде на місцеві вибори

21 серпня 2020, 16:47 1
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Фото з відкритих джерел
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«Слуга народу» в Миколаєві представила свою команду в Миколаївській області, яка піде на вибори до міської та обласної рад. У презентації взяв участь президент Володимир Зеленський.

Про це пише RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

Крім Тетяни Домбровської в список увійшли також:

кандидат економічних наук, голова громадської організації "Всеукраїнська асоціація фінансових компаній" Анна Замазеєва;

голова Миколаївського обласного штабу Віталій Кім;

громадський діяч Микола Капацина;

активіст, громадський діяч, кандидат у депутати Миколаївської міськради Олександр Розумний;

лікар, в. о. голови обласного госпіталю Ветеранів війни Олена Кузьміна;

громадський діяч,представник Баштанської ОТО Віталій Гомерский;

депутат Миколаївської обласної ради Іван Кухта;

керівник первомайського правового бюро правової допомоги Віталій Порхун;

завідуючий відділенням Миколаївської обласної лікарні, голова передвиборчого штабу Ірина Шебильянова.

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