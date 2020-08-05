Віктор Щадей оголосив про наміри балотуватися на мера Ужгорода

За даними соціологічних досліджень, Щадей – основний суперник чинного мера Богдана Андріїва

За даними соціологічних досліджень, Щадей – основний суперник чинного мера Богдана Андріїва

Фото з відкритих джерел

На своїй сторінці у Facebook Віктор Щадей опублікував відео,в якому він заявляє, що йде на вибори міського голови Ужгорода, пише Regionews.

За даними соціологічних досліджень Щадей є основним конкурентом чинного міського голови Богдана Андріїва, якого Щадей активно критикує за нераціональне використання міських коштів, неякісне виконання робіт з благоустрою і т.п.

У своєму зверненні Щадей не пов’язує себе з будь-якою політичною силою. Однак відомо, що рік тому під час виборів до Верховної Ради Віктор Щадей підтримав висування Роберта Горвата в народні депутати, як "перший крок з

очищення Ужгорода від Андріїва". Ймовірно на цих виборах Роберт Горват підтримає кандидатуру Щадея.

Раніше про свої наміри взяти участь у виборах Ужгорода вже заявили ексзаступник мера Богдана Андріїва, Олександр Білак, а також атовець Микола Марчишак. Деякі експерти вважають, що мета цих кандидатів - розпорошити голоси виборців, які не будуть голосувати за Богдана Андріїва.

Довідка:

Віктор Щадей народився в селі Пилипець Закарпатської області.

З 1997 р. - ГО "Паннонія" - громадська діяльність.

2005 р. - Закарпатська обласна державна адміністрація - радник голови.

2005 - 2006 рр. - Закарпатська обласна рада - депутат.

2008 - 2010 рр. - Газета "Місцевий час" - засновник і головний редактор.

З 2010 р. - Ужгородська міська рада - депутат.

24.02. - 07.11.2014 р. - виконуючий обов`язки міського голови Ужгорода.

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