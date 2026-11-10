У Києві чоловік під час застілля зґвалтував жінку знайомого
У Києві затримали чоловіка, який зґвалтував жінку. Тепер йому загрожуватиме ув'язнення
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
49-річний чоловік приїхав у гості до свого знайомого. Господаря вдома не було, тому він лишився з його співмешканкою. Вони влаштували застілля з алкоголем. Врешті він зґвалтував жінку.
Внаслідок нападу жінка дістала травми та була госпіталізована. Наразі вона під наглядом медиків.
"Чоловіку повідомлено про підозру, на час слідства він перебуватиме під вартою. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі", - кажуть в поліції.
Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.
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