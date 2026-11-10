На Полтавщині зіткнулись вантажівки: водій не вижив

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 10 листопада близько 8-ї години неподалік села Нові Мартиновичі Пирятинської тергромади Лубенського району. На жаль, один із водіїв загинув

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, 53-річний водій вантажівки MAN зіткнувся з вантажівкою DAF, за кермом якого був 63-річний водій. На жаль, внаслідок ДТП водій MAN від отриманих травм помер у кареті медиків.

"За даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Черкасах 60-річна жінка потрапила під колеса автомобіля ВАЗ-2104, коли переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.