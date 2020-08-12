"Слуга народу" визначилася із кандидатом на мера Кропивницького

Чутки про те, що радниця Андрія Балоня стане кандидатом від "слуг”, ходили і раніше

Чутки про те, що радниця Андрія Балоня стане кандидатом від "слуг”, ходили і раніше

Фото: Facebook

Про це 12 серпня під час пресконференції повідомив керівник обласної організації "Слуги народу" Микита Потураєв, передає RegioNews.

У 2008 - 2019 роках Ольга Ковальова-Алокілі працювала на керівних посадах у комерційних та державних банках України.

З квітня 2020 року працювала радником ексгубернатора Кіровоградської області Андрія Балоня, якого в кінці червня затримало НАБУ під час отримання хабара.

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Нагадаємо, Кабмін відмовився рекомендувати Міщенка на посаду голови Кіровоградської ОДА, причиною цього рішення став конфлікт інтересів кандидата.