"Слуга народу" визначилася із кандидатом на мера Кропивницького
Чутки про те, що радниця Андрія Балоня стане кандидатом від "слуг”, ходили і раніше
Чутки про те, що радниця Андрія Балоня стане кандидатом від "слуг”, ходили і раніше
Провладна партія "Слуга народу" висуватиме на посаду мера Кропивницького Ольгу Ковальову-Алокілі.
Про це 12 серпня під час пресконференції повідомив керівник обласної організації "Слуги народу" Микита Потураєв, передає RegioNews.
У 2008 - 2019 роках Ольга Ковальова-Алокілі працювала на керівних посадах у комерційних та державних банках України.
З квітня 2020 року працювала радником ексгубернатора Кіровоградської області Андрія Балоня, якого в кінці червня затримало НАБУ під час отримання хабара.
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