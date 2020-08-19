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19 серпня 2020, 15:03 5

Володимир Зеленський представив кандидата в мери Запоріжжя

19 серпня 2020, 15:03 5
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Кандидатом від партії "Слуга народу" стане заступник голови ОДА Віталій Тишечко
Кандидатом від партії "Слуга народу" стане заступник голови ОДА Віталій Тишечко
Фото: Zabor
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Сам голова Запорізької ОДА Віталій Боговін буде йти першим номером до обласної ради

Трансляцію заходу вела "Слуга народу" на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.

Імена членів команди,які йтимуть на вибори, озвучив Михайло Федоров, міністр цифровий трансформації України і керівник Запорізької обласної осередку "Слуг народу".

Крім прізвищ Тишечка і Боговіна в списку першої десятки у запорізьку облраду – чиновники ОДА, підприємці, а також керівник та члени місцевого штабу партії.

Україна починається з кожного міста, села, регіону. Сьогодні в Запоріжжі за участі Президента України Володимира Зеленського презентують план розвитку області на найближчі роки. Також буде представлено команду, яка піде на місцеві вибори, аби втілити цей план у життя. Вперше за роки незалежності стратегію розробляли безпосередньо в регіоні, а не "спустили" згори. До її підготовки, з урахуванням сильних сторін та можливостей регіону, були залучені експерти, громадські діячі, управлінці та представники територіальних громад.

Опубліковано Слуга Народу Середа, 19 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 12 серпня "Слуга народу" визначилася з кандидатом у мери Кропивницького.

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