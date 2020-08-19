Володимир Зеленський представив кандидата в мери Запоріжжя
Сам голова Запорізької ОДА Віталій Боговін буде йти першим номером до обласної ради
Трансляцію заходу вела "Слуга народу" на своїй сторінці в Facebook, повідомляє RegioNews.
Імена членів команди,які йтимуть на вибори, озвучив Михайло Федоров, міністр цифровий трансформації України і керівник Запорізької обласної осередку "Слуг народу".
Крім прізвищ Тишечка і Боговіна в списку першої десятки у запорізьку облраду – чиновники ОДА, підприємці, а також керівник та члени місцевого штабу партії.
Україна починається з кожного міста, села, регіону. Сьогодні в Запоріжжі за участі Президента України Володимира Зеленського презентують план розвитку області на найближчі роки. Також буде представлено команду, яка піде на місцеві вибори, аби втілити цей план у життя. Вперше за роки незалежності стратегію розробляли безпосередньо в регіоні, а не "спустили" згори. До її підготовки, з урахуванням сильних сторін та можливостей регіону, були залучені експерти, громадські діячі, управлінці та представники територіальних громад.Опубліковано Слуга Народу Середа, 19 серпня 2020 р.
Нагадаємо, 12 серпня "Слуга народу" визначилася з кандидатом у мери Кропивницького.