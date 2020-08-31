Партія "Слуга народу" почала з'їзд (НАЖИВО)

На заході присутній президент Володимир Зеленський

На заході присутній президент Володимир Зеленський

Фото з відкритих джерел

Про це пише RegioNews.

На з'їзді присутній президент Володимир Зеленський, глава ОП Андрій Єрмак, спікер парламенту Дмитро Разумков та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначимо, що сьогодні буде визначення стратегії партії на місцевих виборах, а також "презентація" кандидатів.

Нагадаємо, Зеленський виступить на сьогоднішньому з'їзді "Слуги народу".