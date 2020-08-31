Партія "Слуга народу" почала з'їзд (НАЖИВО)
На заході присутній президент Володимир Зеленський
На заході присутній президент Володимир Зеленський
Сьогодні, 31 серпня, політична партія "Слуга народу" почала з'їзд
Про це пише RegioNews.
На з'їзді присутній президент Володимир Зеленський, глава ОП Андрій Єрмак, спікер парламенту Дмитро Разумков та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Зазначимо, що сьогодні буде визначення стратегії партії на місцевих виборах, а також "презентація" кандидатів.
Нагадаємо, Зеленський виступить на сьогоднішньому з'їзді "Слуги народу".
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