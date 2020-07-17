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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
17 липня 2020, 10:29 11

"Слуга народу" визначилася із кандидатами в мери Черкас, Сум і Тернополя

17 липня 2020, 10:29 11
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Зазначені кандидати будуть висуватися в мери у своїх рідних містах
Зазначені кандидати будуть висуватися в мери у своїх рідних містах
Фото: NNS
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У правлячій партій "Слуга народу" визначилися із ймовірними кандидатами на посади мерів Сум, Черкас і Тернополя.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За даними видання, кандидатом від партії на посаду міського голови Сум планують висунути народного депутата Тетяну Рябуху.

До отримання мандата вона була громадською активісткою. На парламентських виборах 2019 року вона перемогла на окрузі № 157.

У черкасах на посаду мера від "Слуги народу" планують висунути нардепа Олександра Скічка. До 2019 року він був артистом, шоуменом і телеведучим. Скічко народився у Черкасах і до Ради 9 скликання балотувався по 197 округу.

У мери Тернополя може піти Віктор Гевко, комічний актор, "КВКшник", учасник проекту Студії "95 квартал" "Бійцівський клуб". На виборах президента у 2019 році був керівником штабу Зеленського в Тернопільській області.

Віктор Гевко увійшов до ради тернопільської обласної організації "Слуги народу", якою керує його старший брат, нардеп Володимир Гевко.

Нагадаємо, 16 липня нардеп Ірина Верещук перемогла в праймеріз від "Слуги народу" для участі у виборах на посаду мера Києва.

Черкаси Слуга народа Суми Тернопіль Місцеві вибори Кандидат
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