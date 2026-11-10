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10 листопада 2026, 13:00

Переплатили за електроенергію майже 4 мільйона: на Житомирщині судитимуть керівника КП

10 листопада 2026, 13:00
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Фото: Нацполіція
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На Житомирщині будуть судити 49-річного керівника комунального підприємства. Через його дії було завдано збитків на понад 3,6 мільйона гривень

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, у 2022 році новопризначений на той час керівник комунального підприємства підписав низку додаткових угод, що призвело до безпідставного збільшення ціни на електроенергію для товариства з обмеженою відповідальністю.

В результаті ціну електроенергії збільшили на понад 15%. Завдяки йому постачальник отримав надприбуток за рахунок бюджетних коштів. Збитки оцінюють на понад 3 мільйони 660 тисяч гривень.

"Згідно з чинним законодавством за таке діяння передбачено від 2 до 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що на Житомирщині чиновник отримав підозру. Йдеться про порушення під час закупівлі електроенергії.

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