У Житомирі в ліцеї побилися дев'ятикласниці: що відомо про інцидент
У Житомирі правоохоронці з'ясовують обставини бійки між ученицями дев'ятого класу одного з місцевих ліцеїв. Інцидент стався 9 листопада безпосередньо в навчальному закладі
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними, словесний конфлікт між дев'ятикласницями переріс у бійку. Втрутитися та припинити сутичку вдалося працівникам ліцею.
Наразі обставини події з'ясовують ювенальні інспектори Житомирського районного управління поліції №1 та інспектор служби освітньої безпеки управління патрульної поліції в Житомирській області.
Учасниць конфлікту вже встановили.
За результатами перевірки правоохоронці нададуть події відповідну правову кваліфікацію.
Нагадаємо, 3 листопада на території комунального підприємства "Миколаївводоканал" стався конфлікт між двома працівниками. За фактом інциденту розпочали внутрішнє службове розслідування. Про ситуацію також повідомили наглядову раду підприємства.