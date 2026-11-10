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10 листопада 2026, 09:56

У Житомирі в ліцеї побилися дев'ятикласниці: що відомо про інцидент

10 листопада 2026, 09:56
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Житомирі правоохоронці з'ясовують обставини бійки між ученицями дев'ятого класу одного з місцевих ліцеїв. Інцидент стався 9 листопада безпосередньо в навчальному закладі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, словесний конфлікт між дев'ятикласницями переріс у бійку. Втрутитися та припинити сутичку вдалося працівникам ліцею.

Наразі обставини події з'ясовують ювенальні інспектори Житомирського районного управління поліції №1 та інспектор служби освітньої безпеки управління патрульної поліції в Житомирській області.

Учасниць конфлікту вже встановили.

За результатами перевірки правоохоронці нададуть події відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, 3 листопада на території комунального підприємства "Миколаївводоканал" стався конфлікт між двома працівниками. За фактом інциденту розпочали внутрішнє службове розслідування. Про ситуацію також повідомили наглядову раду підприємства.

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