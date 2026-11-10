Фото: поліція

ДТП сталася 9 листопада близько 17:50 на трасі Київ — Чоп у селі Старий Милятин Золочівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобіль Ford Mondeo, за кермом якого перебував 34-річний житель Київської області, та гужова підвода.

Внаслідок аварії травмувалися двоє жителів району віком 33 і 52 роки, які перебували на підводі. Обох госпіталізували.

Також травм зазнали двоє коней. Згодом родичі власника тварин забрали їх із місця ДТП.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ввечері 2 листопада на Рівненщині автобус із 60 пасажирами зіткнувся з кіньми. Псотраждали дві людини, коні загинули на місці ДТП.