Тарас Кльофа став кандидатом на посаду голови Львівської ОТГ від "Слуги народу"

Остаточно кандидатуру Кльофи мають затвердити сьогодні на з`їзді "Слуг народу"

Остаточно кандидатуру Кльофи мають затвердити сьогодні на з`їзді "Слуг народу"

Фото: Facebook

Про це заявили у партії після завершення публічних праймеріз серед кандидатів на цю посаду, пише RegioNews з посиланням на повідомлення партії "Слуга народу".

Результати голосування показали, що львів'яни хочуть бачити нові обличчя у владі Львові і готові підтримати обидвох із запропонованих партією "Слуга Народу" претендентів – і Тараса Кльофу, і Олега Березу. Зважаючи на це, Львівська обласна організація політичної партії "Слуга Народу" погодила Тараса Кльофу як кандидата на посаду голови Львівської об'єднаної територіальної громади (міського голови Львова)", – йдеться у повідомленні.

Остаточно кандидатуру Тараса Кльофи як представника партії на виборах у Львівській ОТГ мають затвердити 31 серпня на всеукраїнському з'їзді "Слуги народу" у Києві.

Олег Береза, який теж брав участь у публічних праймеріз, підтримав таке рішення партії і спільно з Тарасом Кльофою представлятиме партію на виборах депутатів Львівської об'єднаної територіальної громади (Львівської міської ради).

Тарас Кльофа - кандидат на посаду голови Львівської ОТГ від партії "Слуга Народу"! 30 серпня завершились перші... Опубліковано Команда Козицького Понеділок, 31 серпня 2020 р.

Раніше Львівський осередок партії "Слуга народу" оголосив про проведення публічних праймеріз серед кандидатів від партії на посаду голови Львівської ОТГ. Було запропоновано на вибір трьох претендентів – керівника Служби автомобільних доріг у Львівській області Олега Березу, депутата Львівської міськради військового лікаря Тараса Кльофу і заступника голови ЛОДА Юрія Холода. Юрій Холод одразу відмовився від участі у праймеріз, пояснивши, що має підозру на коронавірус.

Нагадаємо, раніше партія "Удар" висунула кандидата на посаду голови Львівської ОТГ.

Крім того, Андрій Садовий заявив, що вчетверте балотуватиметься у мери Львова.

Довідка: Тарас Кльофа – заслужений лікар України, заступник начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону. Обраний депутатом Львівської міськради від "Самопомочі". У травні цього року разом із ще чотирма колегами заявив про вихід з фракції "Самопоміч", пояснивши таке рішення незгодою із партійною позицією.