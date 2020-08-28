Зеленський представив кандидата в мери Черкас і обласну команду "Слуги Народу”

На зустрічі було представлено команду, з якою "Слуга народу” піде на вибори на Черкащині

На зустрічі було представлено команду, з якою "Слуга народу” піде на вибори на Черкащині

Фото: Facebook

Кандидатом на посаду мера Черкас від партії “Слуга народу” став Віталій Ільченко.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Каневі під час презентації команди "Слуги Народу” в Черкаській області, передає RegioNews.

Віталій Ільченко - засновник групи компаній "УКРАВІТ”, меценат, громадський діяч. Він народився 26 квітня 1975 року у Києві, закінчив Київський національний торговельно-економічний університет.

Також Зеленський презентував команду "Слуги Народу”, яка представлятиме Черкащину на місцевих виборах.

До обласної команди провладної партії увійшли народні депутати Олександр Завітневич і Олександр Скічко, кандидат на посаду міського голови Віталій Ільченко, приватний підприємець Оксана Мелікова, громадський діяч Сергій Лісовий, директор ПП "Дикун” Андрій Дикун, директор Смілянського КП "Комунальник” Сергій Ананко, лікар Роман Морару-Бурлеску, голова Уманської РДА Світлана Волошенюк, генеральний директор "Об’єднана сільськогосподарська компанія” Ігор Новицький і директор інформаційної агенції "Вичерпно” Анастасія Чубіна.

Тут представлена дуже сильна команда. Це не вони казали "Ми хочемо", це ми просили їх долучитися до нашої команди. Це люди, які будуть діяти", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент на Черкащині представив нового очільника ОДА, Сергій Сергійчук пообіцяв працювати на результат.