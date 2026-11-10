00:35  10 листопада
Дружина Буданова вперше розповіла про наслідки отруєння
01:35  10 листопада
Дмитро Монатік зізнався, чи планує виїзд із Києва
07:36  10 листопада
На Львівщині маленька дівчинка проковтнула будівельний шуруп
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2026, 07:36

На Львівщині маленька дівчинка проковтнула будівельний шуруп

10 листопада 2026, 07:36
Читайте также на русском языке
Фото: Центр дитячої медицини. Лікарня "Охматдит"
Читайте также
на русском языке

У Львові лікарі врятували 3-річну дівчинку, у бронхах якої виявили довгий гострий будівельний шуруп. Дитину доправили до лікарні з Шептицького у стані середньої важкості

Про це повідомили у Центрі дитячої медицини лікарні "Охматдит", передає RegioNews.

Дівчинку віком 3 роки та 9 місяців доставили швидкою допомогою до Львова. Під час рентгенологічного обстеження у лікарні в Шептицькому виявили стороннє тіло в бронхах – довгий і гострий будівельний шуруп.

На момент госпіталізації у дівчинки спостерігалися сильний кашель, задишка та неспокій. Медики вирішили негайно провести операцію.

"Це шуруп, і він достатньо гострий та довгий для дитини такого віку. Головна небезпека полягала в тому, що він міг поранити стінку бронха, викликати перфорацію або сильну кровотечу. Тому діяти потрібно було якнайшвидше", – розповів торакальний хірург Центру дитячої медицини Олександр Колодій.

За його словами, тривале перебування стороннього предмета в бронхах може спричинити набряк слизової оболонки та посилення запального процесу.

Як розповіла мама дівчинки, дитина дістала шуруп із плінтуса, коли дорослі на мить відволіклися. Згодом будівельний предмет потрапив у її дихальні шляхи.

Лікарям вдалося вилучити шуруп без ускладнень. Уже наступного дня дівчинку в задовільному стані виписали додому.

Нагадаємо, в Києві дитина проковтнула 17 магнітів. Без жодного розрізу медики вилучили 12 магнітів. Решта п'ять магнітів виявились у товстій кишці. Лікарі застосували інтраопераційну колоноскопію: магніти обережно перемістили і вилучили природним шляхом.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
дитина Львівська область лікарня дівчинка будівельний шуруп
На Львівщині медсестра "торгувала" інвалідністю
09 листопада 2026, 20:40
На Львівщині повідомили про підозру водію, який збив чотирьох 15-річних дівчат на тротуарі
09 листопада 2026, 12:09
На Львівщині авто збило трьох 15-річних дівчат, які йшли тротуаром
08 листопада 2026, 11:18
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Справа "Карфаген": Україні потрібна реформа силових органів
10 листопада 2026, 09:15
У Кропивницькому приліт: під ударом міг опинитися "Епіцентр"
10 листопада 2026, 08:54
На Сумщині внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще восьмеро людей травмовані
10 листопада 2026, 08:48
Троє поранених, пошкоджені будинки й автівки: наслідки атак по Запорізькій області
10 листопада 2026, 08:40
РФ атакувала чотири райони Дніпропетровщини: є пошкодження, виникла пожежа
10 листопада 2026, 08:31
РФ вночі запустила по Україні "Іскандер" та понад 150 безпілотників: є влучання на 19 локаціях
10 листопада 2026, 08:14
Переговори України, США та Росії в Абу-Дабі: коли розпочнеться зустріч
10 листопада 2026, 08:04
Росія не змінила позицію: чого очікувати від мирних переговорів в Абу-Дабі
10 листопада 2026, 07:59
РФ вдарила по критичній інфраструктурі Кіровоградщини: виникла пожежа
10 листопада 2026, 07:49
Росіяни атакували Полтавщину дронами: під прицілом енергетика та промисловість
10 листопада 2026, 07:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віталій Шабунін
Микола Княжицький
Володимир Фесенко
Всі блоги »