На Львівщині маленька дівчинка проковтнула будівельний шуруп

Фото: Центр дитячої медицини. Лікарня "Охматдит"

У Львові лікарі врятували 3-річну дівчинку, у бронхах якої виявили довгий гострий будівельний шуруп. Дитину доправили до лікарні з Шептицького у стані середньої важкості

Про це повідомили у Центрі дитячої медицини лікарні "Охматдит", передає RegioNews.

Дівчинку віком 3 роки та 9 місяців доставили швидкою допомогою до Львова. Під час рентгенологічного обстеження у лікарні в Шептицькому виявили стороннє тіло в бронхах – довгий і гострий будівельний шуруп.

На момент госпіталізації у дівчинки спостерігалися сильний кашель, задишка та неспокій. Медики вирішили негайно провести операцію.

"Це шуруп, і він достатньо гострий та довгий для дитини такого віку. Головна небезпека полягала в тому, що він міг поранити стінку бронха, викликати перфорацію або сильну кровотечу. Тому діяти потрібно було якнайшвидше", – розповів торакальний хірург Центру дитячої медицини Олександр Колодій.

За його словами, тривале перебування стороннього предмета в бронхах може спричинити набряк слизової оболонки та посилення запального процесу.

Як розповіла мама дівчинки, дитина дістала шуруп із плінтуса, коли дорослі на мить відволіклися. Згодом будівельний предмет потрапив у її дихальні шляхи.

Лікарям вдалося вилучити шуруп без ускладнень. Уже наступного дня дівчинку в задовільному стані виписали додому.

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