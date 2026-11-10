Астаф'єву нагородили орденом княгині Ольги: хто ще отримав відзнаки
Президент Володимир Зеленський нагородив співачку, телеведучу та волонтерку Дарію Астаф'єву орденом княгині Ольги III ступеня. Відзнаку їй присвоїли за внесок у культурну та громадську діяльність
Про це йдеться в указі президента, оприлюдненому на сайті глави держави, передає RegioNews.
В указі зазначено, що Астаф’єву відзначили як волонтерку, співачку, телеведучу та засновницю книжкового застосунку UnderBook.
Разом із нею орден княгині Ольги отримали ще десятеро жінок. Серед них:
- керівниця інтерактивних виставок Ukraine WOW і "Той день" Ярослава Гресь,
- директорка Музею сучасного українського мистецтва Корсаків Тетяна Репницька,
- директорка Талліннського міжнародного кінофестивалю Tallinn Black Nights Film Festival Тііна Локк-Трамберг.
Чим відома Дарія Астаф'єва
Дарія Астаф'єва народилася 4 серпня 1985 року в місті Покров на Дніпропетровщині. Широку популярність здобула як фотомодель. У 2006 році стала Playmate місяця українського видання Playboy, а наступного року отримала титул "Дівчина року".
У 2007 році взяла участь у шоу "Фабрика зірок", а в 2008-му стала учасницею гурту NikitA, з яким виступала до 2017 року. Також займалася сольною музичною кар’єрою, знімалася в кіно та працювала телеведучою.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Астаф’єва долучилася до волонтерства та організовувала благодійні збори на потреби українських військових. Зокрема, брала участь у рекламних кампаніях на підтримку зборів разом із гуртом "Курган & Agregat".
У грудні 2022 року її нагородили відзнакою президента "Золоте серце" за внесок у розвиток волонтерського руху.
У 2023 році Астаф'єва заснувала застосунок UnderBooks для прослуховування аудіокнижок українською мовою.
27 жовтня 2026 року разом з учителем Артуром Пройдаковим вона також читала Радіодиктант національної єдності.
Нагнадаємо, раніше Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Трамп нагородили за гуманітарну допомогу Україні, підтримку українських дітей та допомогу людям, які постраждали від російської агресії.