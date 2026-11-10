07:36  10 листопада
На Львівщині маленька дівчинка проковтнула будівельний шуруп
09:56  10 листопада
У Житомирі в ліцеї побилися дев'ятикласниці: що відомо про інцидент
10:53  10 листопада
На Львівщині автомобіль зіткнувся з підводою: травмовані двоє людей і двоє коней
UA | RU
UA | RU
10 листопада 2026, 14:45

Астаф'єву нагородили орденом княгині Ольги: хто ще отримав відзнаки

10 листопада 2026, 14:45
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент Володимир Зеленський нагородив співачку, телеведучу та волонтерку Дарію Астаф'єву орденом княгині Ольги III ступеня. Відзнаку їй присвоїли за внесок у культурну та громадську діяльність

Про це йдеться в указі президента, оприлюдненому на сайті глави держави, передає RegioNews.

В указі зазначено, що Астаф’єву відзначили як волонтерку, співачку, телеведучу та засновницю книжкового застосунку UnderBook.

Разом із нею орден княгині Ольги отримали ще десятеро жінок. Серед них:

  • керівниця інтерактивних виставок Ukraine WOW і "Той день" Ярослава Гресь,
  • директорка Музею сучасного українського мистецтва Корсаків Тетяна Репницька,
  • директорка Талліннського міжнародного кінофестивалю Tallinn Black Nights Film Festival Тііна Локк-Трамберг.

Чим відома Дарія Астаф'єва

Дарія Астаф'єва народилася 4 серпня 1985 року в місті Покров на Дніпропетровщині. Широку популярність здобула як фотомодель. У 2006 році стала Playmate місяця українського видання Playboy, а наступного року отримала титул "Дівчина року".

У 2007 році взяла участь у шоу "Фабрика зірок", а в 2008-му стала учасницею гурту NikitA, з яким виступала до 2017 року. Також займалася сольною музичною кар’єрою, знімалася в кіно та працювала телеведучою.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Астаф’єва долучилася до волонтерства та організовувала благодійні збори на потреби українських військових. Зокрема, брала участь у рекламних кампаніях на підтримку зборів разом із гуртом "Курган & Agregat".

У грудні 2022 року її нагородили відзнакою президента "Золоте серце" за внесок у розвиток волонтерського руху.

У 2023 році Астаф'єва заснувала застосунок UnderBooks для прослуховування аудіокнижок українською мовою.

27 жовтня 2026 року разом з учителем Артуром Пройдаковим вона також читала Радіодиктант національної єдності.

Нагнадаємо, раніше Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Трамп нагородили за гуманітарну допомогу Україні, підтримку українських дітей та допомогу людям, які постраждали від російської агресії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
указ Зеленський Володимир співачка волонтерка орден Астаф'єва
Зеленський нагородив Меланію Трамп орденом княгині Ольги
04 листопада 2026, 10:52
Всі новини »
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
У Києві чоловік під час застілля зґвалтував жінку знайомого
10 листопада 2026, 14:20
65 мільйонів за вихід із СІЗО: за генерала СБУ Сергія Дуку внесли лише частину застави
10 листопада 2026, 14:14
До Молдови через Дністер: на Вінниччині зупинили п'ятьох чоловіків із гумовими човнами
10 листопада 2026, 13:50
Зеленський анонсував нову допомогу від ЄС та логістичні рішення для Києва
10 листопада 2026, 13:25
На Львівщині митники знайшли 24 приховані Starlink у рейсовому автобусі
10 листопада 2026, 13:20
Отруєння на замовлення РФ: 23 загиблих військових, наймолодшій виконавиці було 14 років
10 листопада 2026, 13:13
Переплатили за електроенергію майже 4 мільйона: на Житомирщині судитимуть керівника КП
10 листопада 2026, 13:00
Росіяни атакували Запоріжжя: поранена жінка
10 листопада 2026, 12:56
Без політичних змін Україна ризикує перетворитися на Росію
10 листопада 2026, 12:43
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Віталій Шабунін
Всі блоги »