Балотуватись запропонував Зеленський: гуморист Філімонов про похід в мери Одеси

Три місяці тому його запросили на зустріч з президентом

Три місяці тому його запросили на зустріч з президентом

Фото: НВ

Гуморист Олег Філімонов, якого називають кандидатом від “Слуги народу” в мери Одеси, заявив, що своїм конкурентом на місцевих виборах він бачить чинного мера Геннадія Труханова.

Про це в Facebook повідомляє "PavlovskyNews”, передає RegioNews.

За словами Філімонова, Труханов є міцним господарником, однак "одесити втомилися від того, що розвиток міста приписують Труханову як заслугу, хоча робить це мер за бюджетні гроші”.

Він уточнив, що у нього є потужна команда фахівців, а себе кандидат під час виборів бачить в ролі координатора або бренд-менеджера.

Шанси на перемогу на даному етапі Філімонов оцінює як 50 на 50.

Також гуморист розповів, що три місяці тому Зеленський запросив його з дружиною в Офіс президента. Там під час обіду президент запропонував Філімонову йти в мери Одеси.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Слуга народу” висуває коміка Філімонова в мери Одеси.