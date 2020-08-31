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31 серпня 2020, 15:43 18

Балотуватись запропонував Зеленський: гуморист Філімонов про похід в мери Одеси

31 серпня 2020, 15:43 18
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Три місяці тому його запросили на зустріч з президентом
Фото: НВ
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Гуморист Олег Філімонов, якого називають кандидатом від “Слуги народу” в мери Одеси, заявив, що своїм конкурентом на місцевих виборах він бачить чинного мера Геннадія Труханова.

Про це в Facebook повідомляє "PavlovskyNews”, передає RegioNews.

За словами Філімонова, Труханов є міцним господарником, однак "одесити втомилися від того, що розвиток міста приписують Труханову як заслугу, хоча робить це мер за бюджетні гроші”.

Він уточнив, що у нього є потужна команда фахівців, а себе кандидат під час виборів бачить в ролі координатора або бренд-менеджера.

Шанси на перемогу на даному етапі Філімонов оцінює як 50 на 50.

Також гуморист розповів, що три місяці тому Зеленський запросив його з дружиною в Офіс президента. Там під час обіду президент запропонував Філімонову йти в мери Одеси.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Слуга народу” висуває коміка Філімонова в мери Одеси.

вибори Одеса Слуга народа Місцеві вибори Геннадій Труханов Олег Філімонов
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