Балотуватись запропонував Зеленський: гуморист Філімонов про похід в мери Одеси
Гуморист Олег Філімонов, якого називають кандидатом від “Слуги народу” в мери Одеси, заявив, що своїм конкурентом на місцевих виборах він бачить чинного мера Геннадія Труханова.
Про це в Facebook повідомляє "PavlovskyNews”, передає RegioNews.
За словами Філімонова, Труханов є міцним господарником, однак "одесити втомилися від того, що розвиток міста приписують Труханову як заслугу, хоча робить це мер за бюджетні гроші”.
Він уточнив, що у нього є потужна команда фахівців, а себе кандидат під час виборів бачить в ролі координатора або бренд-менеджера.
Шанси на перемогу на даному етапі Філімонов оцінює як 50 на 50.
Також гуморист розповів, що три місяці тому Зеленський запросив його з дружиною в Офіс президента. Там під час обіду президент запропонував Філімонову йти в мери Одеси.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Слуга народу” висуває коміка Філімонова в мери Одеси.