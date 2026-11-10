Зеленський анонсував нову допомогу від ЄС та логістичні рішення для Києва

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нових заходів підтримки України з боку Європейського Союзу на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі

Про це глава держави повідомив за підсумками доповіді прем'єр-міністра Сергія Корецького, передає RegioNews.

За словами Зеленського, Європейська комісія вже розпочала узгодження конкретних кроків, які мають допомогти українським містам і громадам пережити зиму в умовах російських атак.

Президент подякував очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та її команді за підтримку України.

Окремо Зеленський повідомив, що прем'єр-міністр разом із міністром внутрішніх справ Іваном Вигівським та секретарем РНБО Ігорем Клименком опрацьовують альтернативні логістичні рішення для Києва та визначених обласних центрів.

Глава держави також відзначив роботу Національної поліції, ДСНС та інших служб, залучених до реалізації заходів підтримки міст і громад.

Крім того, протягом наступних тижнів Україна готується до двосторонніх переговорів із європейськими партнерами та співпраці з міжнародними фінансовими інституціями.

"Будуть додаткові кроки, які посилять нашу державу", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше глава держави заявив, що Росія намагається роз'єднати Україну по Дніпру, атакуючи мости та енергетичну інфраструктуру. Зеленський наголосив на необхідності ефективної взаємодії між центральною та місцевою владою для захисту населення.