На Волині чоловік "зливав" ТЦК через Viber

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На Волині судили чоловіка за поширення даних про ТЦК. Він робив це у месенджері Viber

Про це повідомляє "Судово-юиридчна газета", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, протягом вересня 2024 року чоловік регулярно поширював у Viber-групі дані про місця роботи військових ТЦК та маршрути їхнього пересування. Зазначається, що завдяки таким повідомленням "військовозобов’язані могли заздалегідь дізнаватися про присутність представників ТЦК та уникати зустрічей із ними".

Чоловік визнав провину та уклав угоду з прокурором. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. При цьому реальне відбування покарання замінили двома роками іспитового строку.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили 36-річного військовослужбовця десантно-штурмового батальйону, який, за даними слідства, передавав російським спецслужбам інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України.