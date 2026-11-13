У Львові знайшли водія, який їхав містом з російською музикою та ображав перехожих

Фото: Нацполіція

Інцидент стався 5 листопада на перехресті вулиць Тадеуша Костюшка – Січових Стрільців у Львові. Згодом з'явилось відео у соцмережах

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Жителі Львова розповідали, що містом їхав Range Rover, в якому гучно грала російська музика. При цьому водій та пасажир демонстрували нецензурні жести перехожим.

Правоохоронці знайшли порушників. Ним виявились жінки 32 та 34 років. На них склали протоколи. Тепер їм може загрожувати штраф або виправні роботи.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині поліцейські встановили учасниць відео, на якому троє неповнолітніх дівчат танцюють під російськомовну музику поблизу Алеї Героїв у центрі Монастириськ.