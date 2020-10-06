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06 жовтня 2020, 13:19 6

На Дніпропетровщині викрили мережу провокаторів, які розповсюджували антиукраїнські матеріали

06 жовтня 2020, 13:19 6
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Вони поширювали неправдиву інформацію щодо майбутніх виборів в Україні
Вони поширювали неправдиву інформацію щодо майбутніх виборів в Україні
Фото: СБУ
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На Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила регіональний осередок всеукраїнської мережі "тролів", що розповсюджували через соцмережі матеріали, які могли вплинути на виборчий процес, та закликали до порушення територіальної цілісності держави. Інтернет-агітаторам загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Як передає RegioNews, про це повідомляє персцентр СБУ.

Кіберфахівці та слідчі спецслужби викрили жителів Дніпра, Кривого Рогу та Павлограду, які є адміністраторами груп у соціальних мережах та розповсюджували в інтернеті антиукраїнські матеріали. Ця інформація, за даними експертів, містить заклики до зміни меж території або державного кордону України.

Правоохоронці встановили, що зловмисники активно вели листування з жителями Росії і так званого ОРДЛО, які ставили перед ними завдання із поширення фейкових матеріалів щодо майбутніх виборів в Україні та кандидатів до органів місцевого самоврядування. Вони також планували ескалацію соціальної напруженості у регіоні та провокацію масових порушень громадського порядку.

Кіберфахівці вже встановили особу одного з координаторів, який є уродженцем Дніпропетровської області та приєднався до сепаратистів "ДНР" у травні 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі СБУ продовжують досудове розслідування за кримінальними провадженнями, розпочатими за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що за порядком на місцевих виборах слідкуватиме увесь особовий склад поліції.

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