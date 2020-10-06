У Чернівцях двоє кандидатів знялися з виборів міського голови, серед них - в.о. мера

Цих кандидатів уже не буде у бюлетені, форму якого затверджуватимуть найближчим часом

Цих кандидатів уже не буде у бюлетені, форму якого затверджуватимуть найближчим часом

Фото з відкритих джерел

У Чернівцях двоє кандидатів зняли свої кандидатури з виборів міського голови. Серед них є і чинний виконувач обов'язків мера міста Василь Продан.

Про це повідомила голова міської виборчої комісії Анжела Саїнчук, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Ми уже припинили приймати заяви від кандидатів, які знімають свої кандидатури з виборів міського голови. Наразі маємо дві заяви - від Василя Продана та від Іллі Хочя", - сказала голова комісії.

За її словами, цих кандидатів уже не буде у бюлетені, форму якого затверджуватимуть найближчим часом.

Василь Продан - чинний в.о. мера міста, секретар міськради. Був автором проєкту рішення про відсторонення від посади чинного міського голови Олексія Каспрука. Подав свою кандидатуру на місцеві вибори як висуванець від партії "Рідне місто".

Ілля Хочь - самовисуванець, Почесний консул Латвійської Республіки у Чернівецькій області.

Нагадаємо, Чернівцям прогнозують два тури виборів мера: єдиного лідера поки що немає.