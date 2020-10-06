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06 жовтня 2020, 15:36 8

У ЦВК пояснили деталі подання проміжного звіту для кандидатів та партій

06 жовтня 2020, 15:36 8
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У комісії створили календар з поясненнями про механізм фінансування виборчої кампанії
У комісії створили календар з поясненнями про механізм фінансування виборчої кампанії
Фото: Facebook
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Центральна виборча комісія оприлюднила календар із поясненнями про подання проміжного фінансового звіту до територіальної виборчої комісії в рамках виборчої кампанії 2020 року.

Про це ЦВК повідомила у Facebook, передає RegioNews.

Стало відомо, що до 16 жовтня включно (за 8 днів до дня голосування) розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії подає відповідному розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду проміжний фінансовий звіт.

До 19 жовтня включно (за 5 днів до дня голосування) розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії, поточного рахунку виборчого фонду кандидата подає до ТВК проміжний фінансовий звіт.

Протягом двох днів з дня отримання відповідного звіту ТВК оприлюднює відомості проміжних фінансових звітів.

Нагадаємо, раніше у ЦВК розповіли, що робити у випадку агітації у закладах освіти.

вибори финансирование финансы голосування ЦВК Кандидат ТВК
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