У ЦВК пояснили деталі подання проміжного звіту для кандидатів та партій

У комісії створили календар з поясненнями про механізм фінансування виборчої кампанії

У комісії створили календар з поясненнями про механізм фінансування виборчої кампанії

Фото: Facebook

Центральна виборча комісія оприлюднила календар із поясненнями про подання проміжного фінансового звіту до територіальної виборчої комісії в рамках виборчої кампанії 2020 року.

Про це ЦВК повідомила у Facebook, передає RegioNews. Стало відомо, що до 16 жовтня включно (за 8 днів до дня голосування) розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії подає відповідному розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду проміжний фінансовий звіт. До 19 жовтня включно (за 5 днів до дня голосування) розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії, поточного рахунку виборчого фонду кандидата подає до ТВК проміжний фінансовий звіт. Протягом двох днів з дня отримання відповідного звіту ТВК оприлюднює відомості проміжних фінансових звітів. Нагадаємо, раніше у ЦВК розповіли, що робити у випадку агітації у закладах освіти.

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