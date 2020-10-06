У ЦВК пояснили деталі подання проміжного звіту для кандидатів та партій
Центральна виборча комісія оприлюднила календар із поясненнями про подання проміжного фінансового звіту до територіальної виборчої комісії в рамках виборчої кампанії 2020 року.
Про це ЦВК повідомила у Facebook, передає RegioNews.
Стало відомо, що до 16 жовтня включно (за 8 днів до дня голосування) розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду місцевої організації партії подає відповідному розпоряднику коштів накопичувального рахунку виборчого фонду проміжний фінансовий звіт.
До 19 жовтня включно (за 5 днів до дня голосування) розпорядник коштів накопичувального рахунку виборчого фонду місцевої організації партії, поточного рахунку виборчого фонду кандидата подає до ТВК проміжний фінансовий звіт.
Протягом двох днів з дня отримання відповідного звіту ТВК оприлюднює відомості проміжних фінансових звітів.
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