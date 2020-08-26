В Ужгороді пов'язали ватажка вимагачів, які шантажували місцевих перевізників

Силовики провели обшук у нього вдома

Силовики провели обшук у нього вдома

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції, передає Regionews

За даними слідства, учасники угруповання, погрожуючи фізичною розправою, вимагали з приватного підприємця 47 тис. доларів "за спокій".

"При цьому зловмисники прикривалися зв’язками у кримінальному світі. "Вибиті" з громадян кошти надалі розподілялися між учасниками групи та виділялись на потреби так званого "общака" для осіб, які відбувають покарання за тяжкі та особливого тяжкі злочини", — розповіли правоохоронці.

25 серпня силовики затримали 40-річного організатора групи і провели обшук у нього вдома. Вилучили зброю, набої до неї, гроші та чорнові записи щодо грошей, зібраних з перевізників і підприємців.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 17 серпня у Закарпатській ОДА пройшли обшуки, правоохоронці перевіряли закупівлю неякісних захисних костюмів на 25 мільйонів гривень. Згодом стало відомо, що обшуки пройшли у ще двох регіонах.