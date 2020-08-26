14:34  26 серпня
В Україні до 31 жовтня продовжили карантин
15:22  26 серпня
Україна закриває кордон для іноземців до кінця вересня - Шмигаль
18:15  26 серпня
В зоні ООС минув місяць від початку перемир’я
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2020, 17:35 5

В Ужгороді пов'язали ватажка вимагачів, які шантажували місцевих перевізників

26 серпня 2020, 17:35 5
Читайте также на русском языке
Силовики провели обшук у нього вдома
Силовики провели обшук у нього вдома
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Закарпатської області викрили організовану групу вимагачів, її організатор затриманий.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції, передає Regionews

За даними слідства, учасники угруповання, погрожуючи фізичною розправою, вимагали з приватного підприємця 47 тис. доларів "за спокій".

"При цьому зловмисники прикривалися зв’язками у кримінальному світі. "Вибиті" з громадян кошти надалі розподілялися між учасниками групи та виділялись на потреби так званого "общака" для осіб, які відбувають покарання за тяжкі та особливого тяжкі злочини", — розповіли правоохоронці.

25 серпня силовики затримали 40-річного організатора групи і провели обшук у нього вдома. Вилучили зброю, набої до неї, гроші та чорнові записи щодо грошей, зібраних з перевізників і підприємців.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, 17 серпня у Закарпатській ОДА пройшли обшуки, правоохоронці перевіряли закупівлю неякісних захисних костюмів на 25 мільйонів гривень. Згодом стало відомо, що обшуки пройшли у ще двох регіонах.

поліція Ужгород здирництво банда перевізники
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Вибори мера Житомира: всі свої
Івано-франківський феномен. Чому у мера Марцінківа немає конкурентів
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »