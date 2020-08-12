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12 серпня 2020, 19:18 3

У Дніпрі проходить акція проти "Дніпровського референдуму"

12 серпня 2020, 19:18 3
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Акція стартувала о 17:00
Акція стартувала о 17:00
Фото: 49000
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Біля Дніпропетровської обласної держадміністрації зібрався мітинг «Патріоти, єднайтеся». На проспекті зібралися десятки активістів «Європейської солідарності», «Демократичної сокири», «Справи громад».

Про це пише RegioNews з посиланням на 49000.com.ua.

Активісти обурені інформаційною кампанією "Опозиційної платформи — За життя" під назвою "Дніпровський референдум". Патріоти асоціюють цю кампанію з закликами проросійських сепаратистів у Криму і на Донбасі — ті теж вимагали провести референдум, щоб від'єднати шматок України на користь російських окупантів.

Ми всі пам'ятаємо, з чого починалося все в Криму і на Донбасі. Так званий "референдум". А потім йшли російські танки, — каже учасник акції, лідер рок-гурту "Широкий Лан" Святослав Бойко.

Згідно з анонсом акції, на мітинг також приїде Михайло Забродський — комбат легендарної 95 бригади, яка влітку 2014 року здійснив найдовший рейд в новітній військовій історії по тилах російських окупантів.

Нині Забродський представляє "ЄС" в українському парламенті. Крім того, приїдуть нардепи від тієї ж "Євросолідарності" - Артур Герасимов, Софія Федина та Вікторія Сюмар. Крім того на сцені виступають гурту "Широкий Лан" та Kozak System.

Нагадаємо, У Дніпровському міськраді розгорається скандал через "Дніпровського референдуму" . У відповідь на розвішані депутатами від "ОПЗЖ" білбордів із закликами до "Дніпровському референдуму", "Євросолідарність" вивісила плакати "Референдум – це сепаратизм".

Дніпро референдум ОПЗЖ Європейська солідарність акція протест Софія Федина
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