У Дніпрі проходить акція проти "Дніпровського референдуму"

Акція стартувала о 17:00

Акція стартувала о 17:00

Фото: 49000

Про це пише RegioNews з посиланням на 49000.com.ua.

Активісти обурені інформаційною кампанією "Опозиційної платформи — За життя" під назвою "Дніпровський референдум". Патріоти асоціюють цю кампанію з закликами проросійських сепаратистів у Криму і на Донбасі — ті теж вимагали провести референдум, щоб від'єднати шматок України на користь російських окупантів.

Ми всі пам'ятаємо, з чого починалося все в Криму і на Донбасі. Так званий "референдум". А потім йшли російські танки, — каже учасник акції, лідер рок-гурту "Широкий Лан" Святослав Бойко.

Згідно з анонсом акції, на мітинг також приїде Михайло Забродський — комбат легендарної 95 бригади, яка влітку 2014 року здійснив найдовший рейд в новітній військовій історії по тилах російських окупантів.

Нині Забродський представляє "ЄС" в українському парламенті. Крім того, приїдуть нардепи від тієї ж "Євросолідарності" - Артур Герасимов, Софія Федина та Вікторія Сюмар. Крім того на сцені виступають гурту "Широкий Лан" та Kozak System.

Нагадаємо, У Дніпровському міськраді розгорається скандал через "Дніпровського референдуму" . У відповідь на розвішані депутатами від "ОПЗЖ" білбордів із закликами до "Дніпровському референдуму", "Євросолідарність" вивісила плакати "Референдум – це сепаратизм".