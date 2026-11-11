Багато хто дивується, що якихось проривних новин із абудабської зустрічі в тристоронньому форматі немає

Багато хто дивується, що якихось проривних новин із абудабської зустрічі в тристоронньому форматі немає

Тристоронні переговори в Абу-Дабі. Фото: СЗРУ

Але цього і не мало би бути.

Бо це – не переговори. А чергова спецоперація росіян з затягування часу. Вгагалі, за великим рахунком, переговори з путіним закінчилися ще у 2021 році. Все, що триває 5 років – це виключне бажання однієї сторони підкорити Україну.

Другий момент. США більше не здатні виступати посередником у форматі обговорення нашого майбутнього. Принаймні, в цьому історичному моменті. Та й самим Штатам скоро буде в принципі не до України. Новий Конгрес реанімує допомогу? Якщо так, то і слава Богу, якщо ні, треба розуміти, хто з Європейців ще здатен платити за свою безпеку, поки ми стримуємо цю навалу.

Третє. Коли в меню зʼявилась не тільки Україна, але й Європа, треба терміново формувати іншого плану перемовну групу, де Україна буде учасником. Ідеї є – розпишу пізніше.

Ну і четверте. Основне. Від психологічного стану тилу і можливостей Збройних Сил України в першу чергу (!) залежить фінал цієї війни. Інших рецептів вижити у нас не має і білі дяді з Білого Дому нам його не дадуть.