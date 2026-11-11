На Прикарпатті жінка напала на водійку автобуса

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На Прикарпатті судили жінку, яка напала на водійку транспорту. Причиною виявилась "груба відповідь"

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Інцидент стався влітку на маршруті №6 "Радіозавод – Європейська площа" в Івано-Франківську. Пасажирка автобуса напала на водійку. Внаслідок нападу потерпіла отримала синець та садна на щелепі й підборідді.

На суді жінка визнала провину. Вона розповіла, що погано орієнтувалася в місті, вирішила запитати у водійки, на якій зупинці їй потрібно вийти, проте отримала грубу відповідь. Водійка зупинила транспорт, вийшла на вулицю, і там жінка її побила.

Суд призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

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