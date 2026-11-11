Біля залізничного вокзалу в Києві чоловік побив знайомого

Фото: поліція Києва

Поблизу залізничного вокзалу в Києві 29-річний чоловік жорстоко побив свого 39-річного знайомого. Потерпілий дістав черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом кісток носа. Нині він перебуває в лікарні у тяжкому стані

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews .

Перед конфліктом чоловіки разом розпивали алкогольні напої. Згодом між ними виникла суперечка, яка переросла в бійку.

Під час сутички молодший чоловік почав бити знайомого руками та ногами. Унаслідок побиття 39-річний киянин отримав численні травми.

Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом кісток носа. Чоловіка госпіталізували, наразі його стан оцінюють як тяжкий.

Правоохоронці затримали 29-річного нападника. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 жовтня на Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини. Зловмисника затримали.