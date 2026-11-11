Рада підтримала законопроєкт про реформу прокуратури: що зміниться для прокурорів

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Верховна Рада 11 листопада підтримала за основу законопроєкт №16144, який передбачає зміни в роботі органів прокуратури. За документ проголосували 236 народних депутатів

Про це повідомили на сайті парламенту, передає RegioNews .

Законопроєкт є частиною зобов'язань України в межах європейської інтеграції. Він передбачає запровадження єдиних підходів до оцінювання якості роботи прокурорів, їхнього відбору та призначення на адміністративні посади.

Зокрема, документ пропонує:

Запровадити єдині правила оцінювання прокурорів. Визначити загальні засади оцінювання якості їхньої роботи, а також критерії відбору та призначення на адміністративні посади.

Посилити незалежність Ради прокурорів України. Переформатувати її на незалежний орган прокурорського самоврядування, створити власний секретаріат та розширити повноваження.

Змінити дисциплінарну систему. Удосконалити процедури притягнення прокурорів до відповідальності та роботу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Розширити перелік дисциплінарних стягнень. Уточнити поняття дисциплінарного проступку та підстави для покарання прокурорів.

Врегулювати процедуру подання дисциплінарних скарг. Визначити їхній зміст на законодавчому рівні та уточнити підстави для відмови у відкритті дисциплінарного провадження.

Окрім змін до закону "Про прокуратуру", документ передбачає внесення поправок до Кодексу адміністративного судочинства України, законів "Про запобігання корупції", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" і "Про державну службу".

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила Закон №14095, який передбачає вдосконалення механізмів розшуку людей, зниклих безвісти за особливих обставин, та ідентифікації загиблих внаслідок війни.