Рада підтримала законопроєкт про реформу прокуратури: що зміниться для прокурорів
Верховна Рада 11 листопада підтримала за основу законопроєкт №16144, який передбачає зміни в роботі органів прокуратури. За документ проголосували 236 народних депутатів
Про це повідомили на сайті парламенту, передає RegioNews.
Законопроєкт є частиною зобов'язань України в межах європейської інтеграції. Він передбачає запровадження єдиних підходів до оцінювання якості роботи прокурорів, їхнього відбору та призначення на адміністративні посади.
Зокрема, документ пропонує:
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Запровадити єдині правила оцінювання прокурорів. Визначити загальні засади оцінювання якості їхньої роботи, а також критерії відбору та призначення на адміністративні посади.
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Посилити незалежність Ради прокурорів України. Переформатувати її на незалежний орган прокурорського самоврядування, створити власний секретаріат та розширити повноваження.
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Змінити дисциплінарну систему. Удосконалити процедури притягнення прокурорів до відповідальності та роботу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
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Розширити перелік дисциплінарних стягнень. Уточнити поняття дисциплінарного проступку та підстави для покарання прокурорів.
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Врегулювати процедуру подання дисциплінарних скарг. Визначити їхній зміст на законодавчому рівні та уточнити підстави для відмови у відкритті дисциплінарного провадження.
Окрім змін до закону "Про прокуратуру", документ передбачає внесення поправок до Кодексу адміністративного судочинства України, законів "Про запобігання корупції", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" і "Про державну службу".
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила Закон №14095, який передбачає вдосконалення механізмів розшуку людей, зниклих безвісти за особливих обставин, та ідентифікації загиблих внаслідок війни.