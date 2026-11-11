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11 листопада 2026, 17:55

Рада підтримала законопроєкт про реформу прокуратури: що зміниться для прокурорів

11 листопада 2026, 17:55
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Фото ілюстративне
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Верховна Рада 11 листопада підтримала за основу законопроєкт №16144, який передбачає зміни в роботі органів прокуратури. За документ проголосували 236 народних депутатів

Про це повідомили на сайті парламенту, передає RegioNews.

Законопроєкт є частиною зобов'язань України в межах європейської інтеграції. Він передбачає запровадження єдиних підходів до оцінювання якості роботи прокурорів, їхнього відбору та призначення на адміністративні посади.

Зокрема, документ пропонує:

  • Запровадити єдині правила оцінювання прокурорів. Визначити загальні засади оцінювання якості їхньої роботи, а також критерії відбору та призначення на адміністративні посади.

  • Посилити незалежність Ради прокурорів України. Переформатувати її на незалежний орган прокурорського самоврядування, створити власний секретаріат та розширити повноваження.

  • Змінити дисциплінарну систему. Удосконалити процедури притягнення прокурорів до відповідальності та роботу Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

  • Розширити перелік дисциплінарних стягнень. Уточнити поняття дисциплінарного проступку та підстави для покарання прокурорів.

  • Врегулювати процедуру подання дисциплінарних скарг. Визначити їхній зміст на законодавчому рівні та уточнити підстави для відмови у відкритті дисциплінарного провадження.

Окрім змін до закону "Про прокуратуру", документ передбачає внесення поправок до Кодексу адміністративного судочинства України, законів "Про запобігання корупції", "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" і "Про державну службу".

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила Закон №14095, який передбачає вдосконалення механізмів розшуку людей, зниклих безвісти за особливих обставин, та ідентифікації загиблих внаслідок війни.

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