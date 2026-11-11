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11 листопада 2026, 17:48

На Рівненщині чоловік стріляв з автомата у напрямку багатоповерхівок

11 листопада 2026, 17:48
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Фото: поліція Рівненської області
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У Вараші на Рівненщині 38-річний чоловік відкрив стрілянину з автомата у власній квартирі. Він здійснив щонайменше шість пострілів у напрямку густонаселених районів та багатоповерхівок міста. На щастя, ніхто не постраждав

Про це повідомили у поліціх Рівненської області, передає RegioNews.

Як повідомили у поліції, про стрілянину правоохоронцям стало відомо 10 листопада близько 03:40. До поліції звернувся 36-річний місцевий житель, який чув звуки пострілів і виявив пошкоджене підвіконня у своїй квартирі.

Поліцейські спільно зі співробітниками СБУ оперативно встановили особу стрільця. Ним виявився 38-річний житель Вараша, який стріляв з автоматичної зброї з кімнати власної квартири в напрямку житлової забудови.

За силової підтримки роти поліції особливого призначення правоохоронці затримали чоловіка. Автомат АК-47, з якого він стріляв, затриманий добровільно видав.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці також виявили та вилучили:

  • ручну гранату;

  • два ножі;

  • електродетонатор;

  • 300 відстріляних гільз;

  • 121 патрон різного калібру;

  • автомат АК-74;

  • три запали до ручної гранати;

  • три відрізки поліетиленової труби з пластичною вибуховою речовиною всередині.

Слідчі повідомили 38-річному чоловіку про підозру за фактом хуліганства. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Нагадаємо, в Тернополі озброєний чоловік захопив у заручники керуючу магазину. Повідомлення про інцидент у торговельному закладі у Тернополі надійшло до поліції 5 листопада близько 11:00.

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