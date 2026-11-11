Наказав обстріляти житлові будинки Покровська: російському генералу оголосили підозру

Фото: Донецька обласна прокуратура

Російському генерал-полковнику, який на момент ударів обіймав посаду командувача Південного військового округу РФ та угруповання військ "Південь", заочно повідомили про підозру у воєнному злочині

Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі, передає RegioNews .

Слідство встановило, що російський командувач реалізовував політику держави-агресора, спрямовану на тероризування мирного населення України. Для виконання бойових завдань він використовував підпорядковані йому військові підрозділи.

Зокрема, для атаки на житлові квартали Покровська підозрюваний залучив командира 439-ї реактивної артилерійської бригади збройних сил РФ. У березні 2026 року цьому командиру вже заочно повідомили про підозру у вчиненні воєнного злочину.

За матеріалами слідства, командувач знав, що визначені для ураження об'єкти не використовувалися у воєнних цілях. Попри це, він особисто спланував атаку та віддав наказ обстріляти цивільну інфраструктуру осколково-фугасними некерованими реактивними снарядами за заздалегідь визначеними координатами.

Унаслідок ударів по Сонячному та Шахтарському мікрорайонах Покровська загинули троє людей: подружжя пенсіонерів та 71-річний чоловік. Ще 11 містян віком від 30 до 71 року дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено шість багатоквартирних будинків та навчальний заклад.

Російському військовому командувачу заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб або поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Крім того, цьому генерал-полковнику раніше оголосили підозру у відданні наказу бомбардувати цивільні об'єкти в Краматорську, зокрема кафе "RiaPizza". Тоді загинули 13 людей, ще 56 дістали поранення. Серед постраждалих були восьмимісячна дитина, іноземні громадяни, журналісти та волонтери.

Нагадаємо, що Київська міська прокуратура та СБУ заочно повідомили про підозру 55-річному командувачу Чорноморського флоту ВМФ РФ, якого слідство вважає відповідальним за наказ завдати ракетного удару по Києву 8 липня 2024 року.