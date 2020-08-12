У другий тур виборів мера Дніпра виходять Філатов і Краснов - соцопитування

На третьому місці в рейтингу знаходиться Олександр Вілкул

На третьому місці в рейтингу знаходиться Олександр Вілкул

Фото: з відкритих джерел

Чинний мер Дніпра Борис Філатов, згідно з проведеним соцдослідженням, може зайняти перше місце в першому турі виборів міського голови. У другому турі йому конкуренцію складе депутат міської ради Загід Краснов.

Як передає RegioNews, про це говорять дані дослідження центру суспільного розвитку "Інтер-акція", результати якого були оприлюднені під час пресконференції в "Інтерфакс-Україна".

Якщо б вибори проходили в найближчу неділю, то за нинішнього мера Дніпра проголосували б 31, 7% жителів міста, які визначилися з вибором", - розповів директор центру Юрій Лагутов.

За його словами, результати опитування показали, що конкурентом Філатова у другому турі виборів буде Краснов - 26,7%

Далі зі значним відривом йдуть: лідер блоку "Українська перспектива" Олександр Вілкул - 13,2%, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко - 10,1%, депутат Дніпровської міськради Сергій Нікітін від "Опозиційної платформи – За життя" - 5,9%. За інших потенційних кандидатів віддали голоси менше 4% респондентів, ще 6,1% вибрали іншого кандидата, а 17,4% не визначилися з відповіддю.

Також зазначається, що 22,3% мешканців Дніпра, визначилися, за кого будуть голосувати, підтримують партію "Пропозиція", членом якої є Філатов і ще ряд українських мерів. На другому місці з відривом, який не перевищує розмір похибки, партія Краснова – "Громадська сила" - 21,7%.

Президентська партія "Слуга народу" займає третю сходинку рейтингу - 13,3%, далі йдуть ОПЗЖ - 10,4%, "Блок Вілкула" - 10%. Мають шанс потрапити в Дніпровський міської ради ВО "Батьківщина" (4,9%), партія "Європейська солідарність" і "Партія Шарія" (по 4%).

Також 8,2% респондентів обрали б іншу партію, а 18% не визначилися зі своїми вподобаннями.

Дослідження проводилося з 8 по 9 липня 2020 року. Всього опитано 1,5 тис. респондентів. Похибка при довірчій ймовірності 0,95 не перевищує 2,6%.

Нагадаємо, у Херсоні найвищі рейтинги перед виборами у колишнього мера Володимира Сальдо – соцопитування.