На Київщині незаконно видобули пісок на понад мільярд гривень: підозрюють підприємця

Фото: Київська обласна прокуратура

Підприємцю повідомили про підозру в організації незаконного видобутку піску в селі Ходосівка Обухівського району Київської області. За даними слідства, фігурант організував роботи без спеціального дозволу на користування надрами

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За матеріалами слідства, підприємець діяв за попередньою змовою з іншими особами. Він залучив до робіт спеціальну техніку та знайшов людей, які могли нею керувати. Видобуток здійснювали без відповідних дозволів, зокрема на самовільно зайнятих земельних ділянках, що належать іншим власникам.

Видобутий пісок використовували, зокрема, для підняття рівня землі на територіях, де будували котеджне містечко.

Окрім незаконного користування надрами, під час робіт пошкодили земельні ділянки приватного власника. Слідство встановило, що на частинах трьох ділянок зняли ґрунтовий покрив. Загалом відновлення потребують понад три гектари землі.

За даними прокуратури, майнова шкода, завдана власнику ділянок, перевищує 234 млн грн.

Підприємцю інкримінують організацію незаконного видобування корисних копалин місцевого значення, вчиненого групою осіб за попередньою змовою та такого, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України), а також умисне пошкодження чужого майна, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 194 КК України).

Нагадаємо, що на Київщині трьом людям повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисної копалини місцевого значення — сапропелю.