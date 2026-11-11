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На Київщині чоловік одним ударом убив знайомого
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11 листопада 2026, 12:19

На Київщині чоловік одним ударом убив знайомого

11 листопада 2026, 12:19
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Фото: Національна поліція
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У місті Ірпінь Бучанського району конфлікт між двома знайомими закінчився смертю одного з чоловіків. Правоохоронці повідомили 32-річному фігуранту про підозру

Про це пінформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що напередодні трагедії чоловіки разом вживали алкоголь на одній із вулиць міста. Між ними виникла словесна суперечка, під час якої молодший із чоловіків ударив опонента кулаком у голову.

Від удару потерпілий втратив рівновагу та впав на землю, отримавши тяжкі тілесні ушкодження. Наступного дня чоловік помер за місцем проживання.

Про смерть чоловіка до поліції повідомила його дружина. На місці події працювали спеціалісти-криміналісти, які провели огляд та зафіксували сліди злочину.

Правоохоронці затримали підозрюваного.

Слідчі за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони повідомили чоловіку про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, що спричинило смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Дніпрі 14-річний хлопець жорстоко вбив біля банкомата матір двох малолітніх дітей. Мотив убивства не пов'язаний із заволодінням майном чи пограбуванням.

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