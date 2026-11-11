У Дніпрі чоловік замовив фальшиві права категорій B та C: де його викрили

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі 46-річному чоловіку повідомили про підозру у придбанні та використанні підробленого посвідчення водія. Фальшивий документ категорій B та C він замовив через інтернет, а згодом пред’явив поліцейським під час перевірки на блокпосту

Про це повідомили правоохоронці, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік знайшов в інтернеті оголошення про виготовлення документів. Він передав виконавцям свої персональні дані та перерахував гроші за послугу.

Згодом поштою отримав посвідчення водія, яке нібито видали в територіальному сервісному центрі МВС. У документі містилася неправдива інформація про проходження навчання та отримання права керувати транспортними засобами категорій B та C.

Під час перевірки документів на блокпосту в місті Підгородне чоловік пред’явив посвідчення поліцейським, достовірно знаючи, що воно підроблене.

Проведена експертиза підтвердила фальшивість документа.

За результатами досудового розслідування чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення документів та використання завідомо підробленого документа.

Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці викрили чоловіка, який користувався підробленим посвідченням водія. Документ він пред’явив поліцейським під час перевірки на дорозі. Тепер фігуранту загрожує до двох років обмеження волі.