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11 листопада 2026, 15:57

У Дніпрі чоловік замовив фальшиві права категорій B та C: де його викрили

11 листопада 2026, 15:57
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Дніпрі 46-річному чоловіку повідомили про підозру у придбанні та використанні підробленого посвідчення водія. Фальшивий документ категорій B та C він замовив через інтернет, а згодом пред’явив поліцейським під час перевірки на блокпосту

Про це повідомили правоохоронці, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік знайшов в інтернеті оголошення про виготовлення документів. Він передав виконавцям свої персональні дані та перерахував гроші за послугу.

Згодом поштою отримав посвідчення водія, яке нібито видали в територіальному сервісному центрі МВС. У документі містилася неправдива інформація про проходження навчання та отримання права керувати транспортними засобами категорій B та C.

Під час перевірки документів на блокпосту в місті Підгородне чоловік пред’явив посвідчення поліцейським, достовірно знаючи, що воно підроблене.

Проведена експертиза підтвердила фальшивість документа.

За результатами досудового розслідування чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення документів та використання завідомо підробленого документа.

Нагадаємо, що у Харкові правоохоронці викрили чоловіка, який користувався підробленим посвідченням водія. Документ він пред’явив поліцейським під час перевірки на дорозі. Тепер фігуранту загрожує до двох років обмеження волі.

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