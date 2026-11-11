Прикордонники знищили 13 ворожих "пташок" на Сумщині
Українські військові продовжують нищити російські дрони. Прикордонники на Сумщині показали, як атакують російські дрони
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На кадрах можна побачити роботу прикордонного загону "Сталевий кордон". Мобільні вогневі групи змогли знищити 13 російських безпілотників типу "Молнія", які росіяни спрямували на Сумщину.
Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.
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